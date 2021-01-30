Госдеп сообщил, что США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оптимистично настроены касательно завершения процедур о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении договора.

"Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление [документа], которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения [срока документа] 5 февраля", - сказал собеседник агентства.