В Пентагоне заявили, что США продолжат проводить операции в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать проводить операции в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование.

Заявление касалось захода на прошлой неделе группы американских боевых кораблей во главе с авианосцем Theodore Roosevelt в акваторию для выполнения "рутинных операций" и "обеспечения свободы навигации на море".

"Группа [во главе с] Theodore Roosevelt внимательно отслеживала все действия морских сил и авиации Народно-освободительной армии Китая. За это время они не представляли угрозы кораблям, самолетам или морякам США, - отмечается в тексте. - США продолжат осуществлять полеты, плавания и работать везде, где это позволяет международное право, демонстрируя решимость нашего оперативного присутствия по всему региону".

По словам представителя командования, китайские самолеты не приближались к американским самолетам на расстояние ближе 250 морских миль.

Как ранее заявлял глава МИД Китая Ван И, действия США в Южно-Китайском море являются основной причиной обострения ситуации в этом регионе.