Суд постановил передать генпрокурору штата Нью-Йорк касающиеся компании Трампа материалы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке обязал юридическую контору передать генпрокурору штата документы, касающиеся деятельности компании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует постановление, поступившее в пятницу в электронную базу суда.

Данное решение было принято в рамках разбирательства, инициированного в марте 2020 года генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в отношении компании Trump Organization. Фирму подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями, что в фирме прибегали к данной практике. Коэн работал в ней около 10 лет.

Суд обязал юридическую контору Morgan, Lewis and Bockius, которая ранее представляла интересы Trump Organization, раскрыть часть документов, касающихся недвижимости последней. Эти материалы должны быть предоставлены Джеймс не позднее 4 февраля. Перед этим суд рассмотрел документы, о которых идет речь.

Адвокаты Trump Organization ранее не раз заявляли, что Джеймс, представляющая Демократическую партию, в данном разбирательстве руководствуется политическими мотивами. Трамп является республиканцем.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Дональд Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.