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Главу пресс-службы президента Киргизии задержали за вымогательство взятки

Нургазы Анаркулов вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БИШКЕК, 30 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан за вымогательство взятки. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

"Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении", - говорится в сообщении.

По данным Антикоррупционной службы ГКНБ, руководитель пресс-службы был задержан в рамках "проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти".

В отношении подозреваемого начато досудебное производство по статье "Вымогательство взятки" уголовного кодекса республики.

Анаркулов был назначен на должность руководителя пресс-службы президента Киргизии осенью прошлого года.

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