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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан создает госструктуры на перешедших под его контроль территориях в Карабахе

Как сообщили в кабмине республики, до 1 марта должны быть представлены предложения по требуемым для этого средствам

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Азербайджан приступил к созданию структур местных исполнительных и других государственных органов власти на перешедших под его контроль территориях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в субботу пресс-служба кабинета министров республики.

"Соответствующие центральные, местные исполнительные и другие государственные органы Азербайджанской Республики до 1 марта 2021 года должны представить в министерства экономики и финансов предложения по требуемым им для этого средствам", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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