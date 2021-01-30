Турецкий контингент совместного мониторингового центра в Агдаме прибыл в Азербайджан

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан. Об этом в субботу сообщил представитель Министерства обороны республики Вагиф Даргяхлы.

"Сегодня начинает работу совместный российско-турецкий мониторинговый центр, созданный в рамках совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении. Турецкие военные, которые будут нести службу в этом центре, прибыли в Азербайджан", - приводит его слова пресс-служба Минобороны.

Представитель азербайджанского оборонного ведомства добавил, что российские военнослужащие, которые будут работать в этом центре, уже находятся в Азербайджане.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.