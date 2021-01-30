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Санкции в отношении России

В США заявили, что не намерены ослаблять "украинские" санкции против России

Посол США в РФ Джон Салливан также добавил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для американской администрации
Посол США в РФ Джон Салливан Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Посол США в РФ Джон Салливан
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США и их союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

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"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", - сказал он.

Салливан также добавил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для американской администрации. "Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона", - уточнил он.

В связи с воссоединением Крыма с Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.

Теги
УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииСалливан, Джон
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