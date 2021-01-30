Шрёдер заявил, что "Северный поток - 2" обеспечит энергобезопасность Германии

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (1998-2005 годы) отверг критику в адрес "Северного потока - 2" и отметил, что нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Rheinische Post .

"Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать - к тому же не без собственных интересов - какой газ нам использовать. Конечно, они хотят продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию, однако он неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного", - сказал Шрёдер, который является председателем совета директоров "Роснефти", а также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG.

"Если мы остановим строительство ["Северного потока - 2"], то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - заявил экс-канцлер. По его словам, газопровод "должен обеспечить энергетическую безопасность следующих поколений", поскольку сейчас страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Шрёдер отметил, что распространенное среди немцев мнение о "Северном потоке - 2" отличается от того, "что часто пишут печатные СМИ". "Нападки на Россию не являются мнением большинства" в Германии, сказал он. По его словам, Запад должен видеть в России "не противника, а потенциального партнера". Социал-демократ добавил, что РФ "является важным партнером в экономике и политике".

Ранее власти США расширили санкции в отношении РФ, рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.