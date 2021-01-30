В США заявили, что не вмешиваются во внутреннюю политическую ситуацию в России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние политические дебаты в России и не являются сторонниками какой-то конкретной партии или человека. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь", отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что его единственная задача как посла состоит в том, чтобы обеспечить защиту американцев в РФ, и в том, чтобы "Россия выполняла свои обязательства, вытекающие из международных договоров и состоящие в обеспечении надлежащих правовых процедур и защиты прав человека".

"Я никогда не позволю себе сказать ни одному гражданину России, не говоря уже о народе России, какого лидера ему поддерживать. Это не мое дело. Я не вмешиваюсь, мы не вмешиваемся во внутренние политические дебаты в России. Это дело россиян. Точно так же и мы, американцы, считаем, что наша демократия осуществляется в результате обсуждений в среде самих американцев при наличии мнений, которые высказываются извне. Мы все стремимся выразить поддержку и уважение демократии в России, - сказал Салливан. - Это не то же самое, что выбор и поддержка конкретного человека".

"Мы - сторонники демократии. Мы - сторонники прав человека. Но мы не являемся сторонниками конкретного кандидата от конкретной партии или конкретного человека", - добавил посол США.

На вопрос, встречался ли он лично с Алексеем Навальным, Салливан ответил отрицательно.