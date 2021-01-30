Алиев и Эрдоган обсудили деятельность мониторингового центра в Карабахе

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в субботу по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом открытие и будущую деятельность Совместного российского-турецкого мониторингового центра в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с открытием [Совместного] российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Главы государств выразили уверенность в том, что начало работы центра послужит обеспечению прочного мира и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнения соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Они также обсудили участие турецких компаний в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях.

"Кроме того, в ходе разговора отмечена важность взаимной поддержки в борьбе с пандемий", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта открылся вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Меморандум о его создании был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акара.