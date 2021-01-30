Алиев и Путин обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга в Агдаме

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу обсудили работу совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Ильхам Алиев поздравил российского коллегу с открытием российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе. Лидеры двух стран подчеркнули, что мониторинговый центр послужит делу обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Путин и Алиев, как уточняет пресс-служба, подчеркнули значение состоявшейся в Москве встречи на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, посвященной реализации пункта совместного заявления лидеров трех стран от 9 ноября о восстановлении транспортных коммуникаций в регионе.

"Главы государств также выразили удовлетворение успешным развитием российско-азербайджанских отношений по всем направлениям, а также уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Меморандум о его создании был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.