WP: в США арестовали женщину, заявлявшую о намерении застрелить Нэнси Пелоси

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Власти США арестовали в связи со штурмом Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа женщину, заявлявшую о намерении застрелить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния). Об этом сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, арест был произведен в пятницу. Женщину вычислили по видеозаписи, которую она отправила своим детям. "Мы вломились в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело", - говорила женщина на этом видео. "Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но мы ее не нашли", - приводит издания цитаты из этого видео.

По информации The Washington Post, женщина пыталась избавиться от видеозаписей, сделанных ею внутри Капитолия, и сказала своим детям, чтобы они тоже удалили со своих телефонов снимки, которые она им оправляла. Таким образом она пыталась помешать сотрудникам правоохранительных органов обнаружить эти кадры с ее участием.

Пелоси на этой неделе заявляла на брифинге для журналистов, что угроза безопасности Конгресса США может исходить из самой Палаты представителей законодательного органа. Намекнув на своих коллег, она указала на "врагов" внутри палаты. Отвечая на вопросы журналистов о том, кого она подразумевает под "врагами", Пелоси добавила: "У нас есть члены Конгресса, которые хотели принести оружие и угрожают расправой другим членам Конгресса".

На прошлой неделе конгрессмен-республиканец Энди Харрис (от штата Мэриленд) пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей. Полиция Капитолия начала в связи с этим расследование. Ранее в палате были введены правила, согласно которым конгрессмены теперь должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.