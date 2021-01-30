В Париже проходит акция протеста против закона о глобальной безопасности

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Очередная акция протеста против закона о глобальной безопасности началась в Париже. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В данный момент колонна протестующих направляется по авеню Республики к площади Республики, где должен состояться митинг. Участники выкрикивают антиправительственные лозунги, требуя отказаться от принятия закона. Несколько раз протестующие зажигали самодельные дымовые шашки. Серьезных стычек с полицией не отмечается. В колонне также присутствуют представители движения "желтых жилетов".

Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".