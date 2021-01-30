Главнокомандующий и начальник генштаба подали в суд на Минобороны Украины

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов подали в суд на украинское Министерство обороны иски с требованием отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные в отношении них по итогам служебного расследования. Об этом сообщило в субботу агентство Украинские новости со ссылкой на материалы суда.

Главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак и начальник украинского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук обратились с исками в Окружной административный суд Киева, дата их рассмотрения не называется. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов подал иск Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля. Штаб командования Воздушных сил ВСУ находится в Виннице.

По данным Украинских новостей, министр обороны Украины Андрей Таран 27 ноября 2020 года объявил строгий выговор командующему ВСУ Сергею Дроздову и начальнику Генерального штаба Сергею Корнийчуку. В отношении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака 27 ноября приказом Министерства обороны Украины вынесено дисциплинарное взыскание, отмечает агентство. Украинские военачальники просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Причины служебного расследования, проведенного в отношении украинских военачальников, агентство не приводит, поскольку обстоятельства дела засекречены. Неясно, связаны ли расследование и дисциплинарные меры с происшедшей в сентябре прошлого года в Харьковской области катастрофой украинского военного самолета, в результате которой погибли 26 человек.

В конце декабря Печерскиий райсуд Киева избрал меру пресечения трем военным должностным лицам по делу о крушении Ан-26 под Харьковом. На 60 дней были взяты под стражу без права внесения залога командир воинской части и руководитель полетами воинской части, которые подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу. Мера пресечения в виде личного обязательства избрана командующему Воздушных сил Украины Сергею Дроздову, который подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Эта мера обязывает по первому требованию прибывать к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт. Ранее ему было предъявлено обвинение в халатности.

Вечером 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области при выполнении учебного полета разбился военный самолет Ан-26. В результате катастрофы погибли 26 из 27 находившихся на борту людей - членов экипажа, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба, один человек выжил.