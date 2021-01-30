В столице Туниса прошла массовая акция протеста против властей республики

ТУНИС, 30 января. /ТАСС/. Массовая акция протеста против властей Туниса, собравшая несколько сотен демонстрантов, прошла в центре столицы республики в субботу. Об этом сообщил информационный портал Business News.

Протестующие собрались в центре Туниса на площади Прав человека для того, чтобы затем пройти маршем по центральной столичной артерии - проспекту имени Хабиба Бургибы к расположенному там зданию МВД. В толпе звучали требования выпустить на свободу всех, кто был задержан в последние дни по обвинению в участии в беспорядках. Демонстранты также скандировали лозунги против председателя парламента, лидера исламистской партии "Ан-Нахда" Рашида Ганнуши, несли транспаранты с надписями за свободу волеизъявления и осуждающими действия полиции.

На подходе к зданию МВД шествие было блокировано сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты, пытаясь спровоцировать столкновения с полицейскими, облили их краской и забросали пустыми пластиковыми бутылками. Полицейские на провокации толпы не поддавались, силу в отношении участников незаконной акции протеста не применяли.

По данным портала, в марше приняли участие местные правозащитники, артисты, политики, а также депутаты парламентской фракции "Национальный блок".

В рамках борьбы с распространением коронавируса в республике действует запрет на массовые мероприятия, включая проведение акций протеста и демонстраций.