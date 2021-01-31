Макрон заявил, что Великобритания не может быть ближайшим союзником ЕС и США одновременно

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании должно четко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза, поскольку королевство не может быть одновременно ближайшим союзником и ЕС, и США. Такое мнение в субботу выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью группе журналистов из разных СМИ, включая британскую газету The Guardian.

"Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться", - заявил французский лидер, добавив, что "нельзя быть наполовину беременным". "У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам сразу все подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам", - отметил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что хотел бы иметь "хорошие и мирные отношения с Великобританией". "Я выступаю за общие цели и общую судьбу. Я надеюсь, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку, как я полагаю, сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба", - указал он.