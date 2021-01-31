СМИ: Япония не намерена изменять распределение расходов на содержание военных баз США

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено предложить властям США оставить неизменным распределение расходов на содержание американских военных баз на японской территории. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщает телеканал NHK.

По его информации, Токио планирует заключить соответствующие соглашение с Вашингтоном сроком на один год. В свою очередь, новая американская администрация демонстрирует позитивное отношение к предложению Японии, поэтому стороны намерены в скором времени завершить переговоры по этому вопросу, дедлайн проведения которых наступит в марте.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщал, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Экс-президент США Дональд Трамп, как говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если та откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.