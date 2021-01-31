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NBC: Байден представит 1 февраля новую концепцию внешней политики США

Ожидается, что американский лидер выступит во время посещения Госдепартамента
Президент США Джозеф Байден Evan Vucci/AP
Описание
Президент США Джозеф Байден
© Evan Vucci/AP

ТАСС, 31 января. Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщила в субботу телекомпания NBC.

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По ее информации, свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как отмечает NBC, президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБлинкен, Энтони
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