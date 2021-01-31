Австралия возобновила действие бескарантинного режима для туристов из Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Власти Австралии возобновили действие бескарантинного режима для прибывающих из Новой Зеландии, приостановленного 25 января. Об этом в воскресенье сообщил и.о. главного санитарного врача страны Майкл Кидд.

"Я рекомендовал, чтобы Содружество [Австралии] не распространяло это [требование об обязательном карантине] на Новую Зеландию после 14:00 (06:00 мск) сегодняшнего дня. Власти Содружества приняли этот совет, и это означает, что бескарантинные полеты из Новой Зеландии возобновятся", - сказал Кидд в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По его словам, туристы, прибывшие из Новой Зеландии, не представляют опасности с точки зрения распространения вируса, поскольку органы здравоохранения соседней страны "хорошо контролируют ситуацию с COVID-19".

Бескарантинный въезд на территорию Австралии был разрешен новозеландцам в декабре прошлого года - после стабилизации эпидемической обстановки в обеих странах. Мораторий на въезд туристов из соседней страны был введен австралийским правительством 25 января, после того, как в новозеландском регионе Нортленд были выявлены четыре случая распространения коронавирусной инфекции внутри страны.

К настоящему моменту в Австралии зарегистрировано 28 806 случаев инфицирования коронавирусом, причем в последние две недели не было выявлено ни одного эпизода распространения вируса внутри страны.

С 25 января 2020 года, когда на континенте был подтвержден диагноз первого заразившегося, от вызванных вирусом осложнений умерли 909 человек, выздоровели 26 036 заболевших. С 24 марта в Австралии в связи с пандемией действовали жесткие санитарные ограничения, но большая часть из них была отменена 13 июня. Границы страны, закрытые властями для иностранцев в конце марта прошлого года, как ожидается, не откроются до конца 2021 года.