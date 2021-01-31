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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нейтрализовали напавшего на них с ножом палестинца

С израильской стороны пострадавших нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Израильские солдаты застрелили в воскресенье на Западном берегу реки Иордан напавшего на них с ножом палестинца. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Поступило сообщение о нападении с использованием холодного оружия на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема [крупный палестинский город на Западном берегу]. Нападавший нейтрализован", - говорится в заявлении военных.

По информации газеты The Jerusalem Post, палестинец от полученных ранений умер на месте атаки, с израильской стороны пострадавших нет.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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