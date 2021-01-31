Спикер парламента Ирана назвал разочарованием заявления госсекретаря США по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 31 января. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена по ядерной сделке с Ираном вызывают разочарование. Об этом заявил в воскресенье глава Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Учитывая заявления госсекретаря США, необходимо отметить, что позиция США в отношении Ирана вызывает разочарование", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам Галибафа, "вместо того, чтобы выставлять условия по выполнению обязательств [по ядерной сделке], американское правительство должно определить, как они будут реализовывать свои обязательства по отмене санкций [в отношении Ирана]".

В среду Блинкен заявил, что США вернуться к исполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как Иран начнет полностью выполнять условия соглашения. По его словам, "Иран не соблюдает ядерную сделку по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение вернуться к соблюдению соглашения, США потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли Тегеран свои обязательства".

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из ядерной сделки, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний президент США Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.