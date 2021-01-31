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СМИ: Катар выделил $360 млн на поддержку сектора Газа

Грант будет использован в течение 2021 года

ТАСС, 31 января. Государство Катар выделило $360 млн в качестве гранта на поддержку палестинского сектора Газа. Об этом в воскресенье сообщило катарское информационное агентство QNA.

Как указывает агентство, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани "распорядился выделить сектору Газа финансовый грант в размере $360 млн, который будет использован в течение 2021 года".

Катар на регулярной основе предоставляет финансовые гранты сектору Газа. Он используется властями палестинского анклава для выплаты зарплаты служащим, финансирования деятельности электростанций и материальной поддержки наиболее нуждающимся семьям, проживающим на территории сектора.

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