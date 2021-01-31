Spiegel: в МИД ФРГ призвали ЕС продолжать диалог с Россией

ТАСС, 31 января. Европейский союз (ЕС) должен продолжать вести диалог с Россией, невзирая на имеющиеся разногласия. Такое мнение выразил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в авторской статье для журнала Der Spiegel, опубликованной в воскресенье.

"Несмотря на все наши разногласия или именно из-за них, стена молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустима. ЕС стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой. И речь идет не только о необходимом регулировании сложных связей или недопущении дальнейшей эскалации. Мы также должны продолжать диалог, чтобы сохранить ценный простор для обмена мнениями гражданского общества", - написал Рот.

Министр считает, что многие проблемы международного уровня могут быть решены только при непосредственном сотрудничестве с Россией. "Это касается разрешения конфликтов, например, на Украине, в Белоруссии, Сирии и Ливии, а также вопросов международного контроля над вооружениями и разоружения", - добавил он. По его словам, речь идет также о глобальных вызовах, в числе которых изменение климата и борьба с эпидемиями. В частности, отмечает Рот, потенциал для более глубокого обоюдовыгодного взаимодействия представляют собой сферы окружающей среды, климата и здравоохранения.

При этом министр подчеркнул, что фокусировка на продолжении диалога не означает "замалчивания того, что беспокоит" Европу. "Что касается наших ценностей и интересов, мы не должны уклоняться от конфронтации. В конце концов, мы должны держать открытыми ценные каналы для решения общих проблем и откровенно говорить с Москвой о наших отношениях", - заявил Рот.