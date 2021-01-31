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Кризис в Белоруссии

Белорусские правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях протеста

В основном задержания проходили в Минске, а также в Гродно и Новогрудке

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в воскресенье более 100 человек в ходе протестных акций. Об этом сообщает незарегистрированный белорусскими властями сайт правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, к настоящему времени известно о 108 задержанных. В основном задержания проходили в Минске, а также в Гродно и Новогрудке (Гродненская область).

В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В последнее время в Минске проходят локальные акции протеста во дворах спальных микрорайонов.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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