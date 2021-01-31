Земан поддержал применение российской вакцины "Спутник V" в Чехии

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, выступая в воскресенье на радиостанции " Частота один ", высказался за использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии.

"Спутник V" уже [успешно] применяют в Венгрии, - отметил он. - Не имею ничего против того, если [чешские] специалисты решат, чтобы этот препарат был бы задействован и у нас [в Чехии]".

Земан подчеркнул, что ведущие чешские эпидемиологи, как например экс-министр здравоохранения Роман Прымула, рекомендовали "Спутник V" к применению в Чехии. Необходимо сделать все, чтобы республика была обеспечена достаточным объемом вакцины. Только так можно добиться, чтобы жители страны не умирали от COVID-19. Чешский лидер, если потребуется, готов обратиться "с просьбой о помощи" в борьбе с коронавирусом к России.

Мнение о Навальном

Президент Чехии не считает Алексея Навального борцом за демократию, каким тот себя представляет.

"Что это [Навальный] за борец за демократию? - сказал Земан. - Думаю, что это русский националист".

Как напомнил Земан, Навальный поддерживал депортацию сталинским режимом целых народов с их исконной родины, например, чеченцев, он принял участие в нескольких шествиях националистов.

Раздувание ситуации вокруг Навального и привлечение особого внимания к нему представляет собой определенный тип клоунады, считает Земан.