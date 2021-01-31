Кравчук предложил вынести вопрос о Крыме и Донбассе на всеукраинский референдум

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных Киеву территориях. В частности, он считает, что на голосование может быть поставлен вопрос об "организации жизни" в отдельных районах Донбасса, а также в Крыму, который еще в 2014 году вошел в состав России.

"Наиболее болезненным сегодня остается вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, <…> война в Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. <…> Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно нужно будет вынести [на референдум], чтобы люди сказали <...> как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - добавил Кравчук.

Закон о референдуме

Верховная рада 26 января приняла закон о всеукраинском референдуме. Документ определяет четыре вида референдумов, в частности для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее трех миллионов граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.

Практика референдумов

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

Кроме того, в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей отказались признать итоги "майдана" и начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в Донбассе силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.