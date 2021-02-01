Грузия возобновляет регулярное международное авиасообщение

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение по всем направлениям с понедельника возобновляется в Грузии. Международные полеты были прерваны в стране с марта 2020 года из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Решение о возобновлении авиарейсов было принято правительством республики 22 января в связи с улучшением эпидемической ситуации. Ряд зарубежных авиакомпаний, среди которых Air Arabia ("Эйр Арабия"), FlyDubai ("Флай-Дубай"), Pegasus Airlines ("Пегасус эйрлайнз"), SkyUp Airlines ("Скай-ап эйрлайнз"), "Международные авиалинии Украины", уже заявили, что восстанавливают регулярные полеты в Грузию.

Правила въезда в Грузию

Разработан специальный протокол по пропуску прилетевших в Грузию. Граждане республики, возвращающиеся на родину из-за рубежа, обязаны будут показать на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который они сдали за 72 часа до вылета. Это освободит человека от обязательного карантина. Если у гражданина Грузии не будет такой справки, он обязан будет по прибытии на родину пройти восьмидневную самоизоляцию или сдать тест через три дня после прилета за свой счет.

Иностранцы смогут попасть в Грузию, предъявив на границе справку о прохождении курса вакцинации от коронавируса. При этом вакцина может быть любой. Без справки о вакцинации в Грузию смогут попасть лишь граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и жители стран ЕС, предъявившие справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. После того как они попадут в Грузию, им придется на третий день еще раз сдать тест. Сухопутные границы республики по-прежнему останутся закрытыми для международных путешественников.

Ущерб авиаиндустрии

Как сообщили корр. ТАСС в организации "Объединение аэропортов Грузии", запрет на международные перелеты нанес серьезный ущерб авиаиндустрии. Потери понесли как авиакомпании, так и аэропорты, служба навигации и прочие смежные отрасли. Денежный размер ущерба будет подсчитан к апрелю, когда в стране завершится финансовый год.

По данным Агентства гражданской авиации, в 2020 году аэропорты Грузии обслужили более 833 тыс. пассажиров, что почти на 84% меньше, чем в 2019 году. Большие потери понес и грузинский национальный перевозчик Georgian Airways ("Джорджиан эйруэйз"). "2020 год был самым катастрофическим в истории как мировой, так и грузинской авиации. Если бы не авторитет Тамаза Гаиашвили (основатель Georgian Airways - прим. ТАСС), мы не смогли бы выжить. Наши партнеры по лизингу и другие финансовые организации пошли нам навстречу, реструктурировав долги, чтобы мы не прекратили работу. Наш пассажиропоток упал примерно на 90%", - сообщил ТАСС генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия, отметив, что материальные убытки все еще подсчитываются.

Глава авиакомпании выразил надежду, что рейс Тбилиси - Ереван - Москва, который является одним из ключевых и сейчас осуществляется на чартерной основе, станет регулярным. "Давайте оставим в покое политику. В России проживают очень много грузин. Они хотят общаться со своими друзьями, родственниками в Грузии. То же самое можно сказать и про россиян. Есть уйма бизнес-связей. Эти узы очень тесные. Людям стоит общаться", - заключил Бокерия.

Другие послабления

Помимо авиасообщения, с 1 февраля в Грузии откроются все магазины, торговые центры и гипермаркеты. В пяти крупных городах - Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави - заработают общественный транспорт и школы. Кроме того, в Аджарской Автономной Республике в ресторанах позволят рассаживать гостей под открытым небом.

Коронавирус в Грузии

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. В марте правительство республики приняло решение ввести режим ЧП. Тогда запретили регулярные авиарейсы, также закрылись все сухопутные границы. Режим ЧП действовал в стране до мая.

Летом ситуация с коронавирусом стала стабилизироваться. Ежедневно выявлялись от 10 до 30 новых случаев заражения. Осенью эпидемическая ситуация стала резко ухудшаться. Суточный антирекорд был установлен 5 декабря - 5 450 случаев инфицирования. С ноября власти страны объявили повторный карантин, запретив работу общественного транспорта, торговых центров и вещевых рынков, а также всех магазинов оптовой и розничной торговли. В Грузии перестали работать рестораны и кафе. В стране ежедневно с 21:00 до 05:00 людям запрещено покидать свои дома.

Всего к настоящему времени в Грузии зафиксировали 258 111 случаев заражения коронавирусом. Инфекция выявлена у 6,94% населения, всего в стране проживают более 3,7 млн человек. Выздоровели 249 028 пациентов, умерли 3 178 человек. Власти Грузии ожидают начала поставок первых доз вакцины от коронавируса в феврале. На первом этапе планируется привить около 700 тыс. человек, что составляет примерно 20% населения.