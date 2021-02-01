Чешский политик заявил о необходимости как можно скорее урегулировать отношения с Россией

ПРАГА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Российско-чешские отношения необходимо как можно быстрее урегулировать и вернуть в русло взаимовыгодного партнерского взаимодействия пока возникшие между сторонами разногласия не приняли затяжной характер и тогда восстановить их до прежнего уровня будет практически невозможно. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил в понедельник идейный лидер либерально-консервативной политической оппозиции Чехии, экс-министр иностранных дел республики (2007-2009 и 2010-2013 годы), ближайший соратник ее первого президента Вацлава Гавела и старейший из действующих депутатов чешского парламента князь Карел Шварценберг.

"Отношения Чехии и РФ нуждаются в скорейшем урегулировании пока существующие [между сторонами] споры не приняли затяжной характер и не переросли во что-то значительно более острое, когда будет пройдена точка невозврата к прежнему уровню взаимодействия, - подчеркнул он. - Чрезвычайно серьезных разногласий между нашими странами, которые не могут быть преодолены, нет. Нужно отбросить эмоции и работать на восстановление сотрудничества. Сейчас [в чешско-российских отношениях] сложилась ненормальная ситуация".

Чтобы разрядить эту ситуацию и содействовать процессу сближения позиций сторон, Шварценберг выступил с инициативой установить памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу (1897-1973 годы), демонтированный весной 2020 года на площади Интербригады в районе Прага-6, на новом достойном месте в Чехии.

"Я вбросил мяч на игровое [политическое] поле, предложив перенести монумент на достойное у нас место. Таким местом могли бы быть, например, комплексы мемориальных захоронений красноармейцев, погибших за освобождение Чехословакии от нацистов, или другие вызывающие у граждан чувство огромного уважения места, посвященные чешским героям Второй мировой войны", - сказал Шварценберг.

Подвиг красноармейцев

Он особо подчеркнул, что чешские власти и рядовые граждане республики чтут подвиг советских солдат-освободителей. Захоронения и памятники красноармейцам, возведенные после окончания Второй мировой войны, поддерживаются в стране в идеальном состоянии. Отдельные акты вандализма вызывают осуждение у политиков и представителей общественности, придерживающихся разных политических взглядов.

Шварценберг выразил надежду, что установка памятника Конева на новом достойном месте даст положительный импульс процессу преодоления противоречий в российско-чешских отношениях. Одновременно он напомнил об обеспокоенности чешской стороны состоянием с сохранением в РФ захоронений и памятников солдат Чехословацкого корпуса, сформированного во время Первой мировой войны в составе Русской императорской армии и принявших участие в событиях Гражданской войны в России.

Дружеские чувства

"Чешский народ традиционно испытывал и испытывает к русским людям самые теплые дружеские чувства. Конечно, глубокую рану нанес нам 1968 год, когда Советский Союз ввел свои войска в Чехословакию. Этот шаг вызвал в нас чувства острой несправедливости, горечи и разочарования. Это история. Осваивая опыт прошлого, необходимо развивать перспективы будущего", - отметил дуайен правоцентристской части чешской политической сцены, составленной партиями и движениями, имеющими, согласно опросам населения, значительные шансы победить в предстоящих в республике 8 и 9 октября парламентских выборах.

Шварценберг, принадлежащей к одному из знатнейших аристократических родов Европы, подчеркнул, что воспитывался в семье русофилов и с детства впитывал в себя русскую культуру. Он великолепно разбивается в русском искусстве и знает историю России.

"Я вырос на классической русской литературе, а любимым поэтом моего отца был Александр Блок. Любовь к России мне привили с детства и, конечно же, я прекрасно помню весну 1945 года, когда все мы [члены семьи] горячо приветствовали у себя дома красноармейцев", - сказал политик, которому в текущем году исполнится 84 года.

Очень тепло он вспоминает о советских солдатах, которые в мае 1945 года разместились в городке Чимелице в Южной Чехии, где тогда проживала семья. Его родители подружились с офицерами, часто посещавшими их дом, а сам Карел, будучи мальчишкой, проводил много время с рядовыми красноармейцами, с детским любопытством рассматривая их оружие и боевую технику.

"Мы были настоящими друзьями. Один из солдат подарил мне на память трофейный пистолет, который я, хвастаясь, показал маме, а та сразу же отобрала у меня опасную игрушку. В 1990 году, будучи главой администрации президента Вацлава Гавела, в Пражский град из России пришло очень тронувшее меня письмо. Кто-то из красноармейцев, с которыми я играл мальчишкой, в советских СМИ увидел мою фотографию и написал мне, задав вопрос, тот ли я паренек, с которым он подружился 45 лет назад. Я с радостью ему ответил, что да, действительно, это я", - вспомнил Шварценберг.

Вопрос с установкой памятника Коневу

Вторую мировую войну и нацистскую оккупацию Чехословакии политик вспоминает как одну из наиболее страшных страниц своей жизни. Его отец возглавлял группу подпольщиков-антифашистов в Чимелице. Невзирая на опасность быть раскрытым гестапо, все шесть лет оккупации Чехословакии он активно участвовал в антигитлеровском Сопротивлении. Многие друзья и знакомые его семьи погибли или были репрессированы нацистами.

"Всегда с благодарностью буду вспоминать солдат-освободителей. Их полководцу - маршалу Коневу, принадлежит место в нашей истории", - подчеркнул Шварценберг. Вопрос с установкой памятника советскому военачальнику на новом месте, по его мнению, следует решить еще до конца текущей зимы.

Реакция чешских политиков на инициативу Шварценберга

Инициативу Шварценберга приветствовали президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, действующий глава МИД Томаш Петржичек, лидеры и активисты партий правительственной коалиции республики и парламентской оппозиции.

"Поддерживаю установку [памятника] Коневу на достойное место [в Чехии]. Наконец-то об этом деле [судьбе памятника] мы начинаем говорить конструктивно", - заявил Бабиш.

Уполномоченный чешского правительства на переговорах с Россией о нормализации двусторонних отношений, глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что решение вопроса о переносе монумента Коневу на новое достойное место усилит позицию республики на этих переговорах.

Позиция собственника памятника Коневу

Муниципальные власти района Прага-6, в собственности которого находится демонтированный по их инициативе памятник Коневу, полностью поддерживают план его восстановления на достойном месте в Чехии. Староста района Ондржей Коларж заявил ТАСС: "Предложение господина Шварценберга полностью соответствует долговременным устремлениям района Прага-6. Мы [муниципалитет] предлагали перенести памятник на территорию мемориального захоронения красноармейцев на Ольшанском кладбище в Праге. К сожалению, эта наша инициатива была отвергнута руководством [мэрии] Праги, состоящем [преимущественно] из [представителей] Пиратской партии Чехии. Если сейчас будет найдено подходящее памятное место и если нам [муниципалитету] будут предоставлены гарантии, что памятник там будет находиться в безопасности и не станет объектом нападения вандалов, то тогда, конечно, я с удовольствием приму участие в обсуждении вопроса о его перемещении туда".

Коларж подчеркнул, что решение о новом месте установки памятника должно получить одобрение общественности. В Чехии, по его словам, возможна дискуссия на эту тему. Нельзя допустить, чтобы монумент вновь подергался осквернению, как это происходило, когда он был установлен на площади Интербригады в районе Прага-6.

"Хранение памятника ныне доверено пражскому Музею ХХ века, который должен найти для него достойное место", - сказал глава муниципалитета. Он отметил, что накал страстей в обществе, сопровождавший перемещение монумента с площади Интербригады в музейное хранилище, спал и поэтому можно конструктивно обсуждать вопрос о новом достойном месте для него.