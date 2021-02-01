Зеленский заявил, что стремится к "новой фазе" в отношениях между Украиной и США

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть начало "новой фазы" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

Интервью записывалось через несколько дней после вступления Джо Байдена в должность президента США. Во время беседы журналист спросил у Зеленского, что тот хотел бы сказать новому главе вашингтонской администрации. "Мои поздравления. Я искренне желаю ему успеха в [преодолении] всех вызовов, с которыми он столкнется", - ответил украинский президент.

"Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе - это мы. На востоке Украины идет война. Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации", - продолжил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина "хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО". "Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке [страны]. Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций", - добавил украинский лидер.