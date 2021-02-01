Зеленский: Украина в вопросе поставок вакцин вынуждена "стоять с протянутой рукой"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена "стоять с протянутой рукой". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

Зеленскому был задан вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками. Украинский лидер в ответ на это посетовал на то, что страна не является членом Евросоюза. "Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин", - отметил президент Украины.

"Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, - отметил Зеленский. - Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой".

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. В стране еще не начали вакцинировать население от коронавируса. Украина отказалась от российского препарата "Спутник V" и ведет переговоры с другими производителями вакцин.

В конце прошлого года власти страны сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения.