В Южной Корее до 14 февраля продлили жесткие карантинные меры

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение продлить жесткие меры социального дистанцирования до 14 февраля в связи с возможностью новых случаев массового заражения коронавирусом в преддверии и во время празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает в понедельник телерадиокомпания КBS.

Замминистра здравоохранения и социального обеспечения Кан Дэ Хо ранее заявил, что страну может охватить очередная волна пандемии, если допустить возобновление роста заболеваемости. Карантинный режим может быть скорректирован через неделю в зависимости от развития ситуации.

В столичном регионе Южной Кореи в настоящее время введен четвертый уровень социального дистанцирования по пятибалльной шкале, в остальных регионах - на уровень меньше. В Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Инчхон сохраняется запрет на собрания численностью более четырех человек. Предприятия общественного питания принимают посетителей до 21:00, после чего могут работать в режиме доставки или навынос. Церкви функционируют в режиме онлайн, допускается лишь очное проведение воскресных служб, на которых могут быть заполнены не более 10% мест. Сохраняется запрет на работу баров и ночных клубов.

За минувшие сутки в Республике Корея зарегистрировано 305 новых инфицированных коронавирусом, общее число случаев заражения с начала пандемии составило 78 508. Выписан из стационаров по окончании лечения и освобожден от режима карантина 431 человек, всего выздоровели 68 309 пациентов.