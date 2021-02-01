Военные в Мьянме объявили в стране чрезвычайное положение на один год

ТАСС, 1 февраля. Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Как сообщает агентство Xinhua , соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу.

По его данным, военные информировали, что заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого они объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.

Ранее агентства Reuters и Agence France Press (AFP) сообщили со ссылкой на на пресс-секретаря правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и глава НЛД Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики. Ньинт добавил, что другие высокопоставленные представители НЛД тоже были "схвачены". Он также сообщил AFP, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными, которые, по его мнению, "находятся в процессе организации государственного переворота".