Власти Южной Кореи заявили, что не рассматривали возможность строительства АЭС в КНДР

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея опровергло в понедельник информацию о том, что оно якобы несколько лет назад рассматривало возможность строительства в КНДР атомной электростанции. Об этом заявил в интервью радиостанции TBS министр объединения Ли Ин Ён.

"Министерство объединения никогда и ни при каких обстоятельствах не обсуждало вопрос о строительстве атомных станций в Северной Корее", - подчеркнул чиновник.

Днем ранее один из южнокорейских телеканалов сообщил, что в его распоряжении имеются компьютерные файлы, свидетельствующие о том, что администрация президента страны Мун Чжэ Ина после первого саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном вынашивала подобные планы.

Министр объединения в интервью отметил, что его ведомство "срочно изучило" документы, но не нашло в них прямого упоминания об АЭС. По мнению Ли Ин Ёна, происходящее является политически мотивированным "вбросом" со стороны консервативной оппозиции, цель которого - дискредитация правящей партии в преддверии очередных парламентских выборов.

В воскресенье глава основной оппозиционной партии "Гражданская сила" Ким Чон Ин назвал план строительства АЭС в Северной Корее "актом в поддержку вражеских сил" и призвал власти провести расследование. Министерство энергетики Республики Корея ранее сообщило, что оказавшиеся в распоряжении СМИ файлы представляют собой черновики с различными вариантами, которые обсуждались на рабочем уровне и никогда не рассматривались правительством.