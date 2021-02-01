Зеленский назвал штурм Конгресса в США "сильным ударом" для американской демократии

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Штурм протестующими здания Конгресса США 6 января стал "сильным ударом" для американской демократии. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы были очень шокированы [происходящим в Вашингтоне 6 января]. Я был очень удивлен. Я не мог представить, чтобы нечто подобное было возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

"Мы привыкли считать, что у США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно. <...> Мы понимаем, что такое может случиться в мире, но то, что это может произойти в США, - никто этого не ожидал. Это говорит о том, что не все идеально", - продолжил украинский президент. Он подчеркнул, что был очень обеспокоен происходящим в американской столице. "Мне не хотелось, чтобы у вас был переворот, стрельба, <...> гибель людей. <...> После чего-то подобного, мне кажется, миру было бы сложно смотреть на США как на символ демократии", - добавил Зеленский.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.