В правящей партии Мьянмы назвали задержания лидеров страны попыткой военного переворота

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Задержание военными Мьянмы президента Вин Мьина, а также государственного советника страны и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи является попыткой военного переворота. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь политического объединения Мьо Ньюн.

"Это попытка военного переворота, но они [военные] могут заявить, что это не так, заставив президента созвать срочное совещание по вопросам национальной безопасности для официальной передачи им власти", - приводит слова Ньюна издание Irrawaddy. По его словам, вооруженные силы Мьянмы задержали Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина рано утром в понедельник. Некоторые члены Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутаты и члены регионального правительства также были задержаны. Это произошло за несколько часов до запланированного начала первой сессии нового парламента, в котором большинство мест заняла НЛД.

Вместе с тем принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy объявила, что вооруженные силы установили контроль над страной сроком на один год. В свою очередь издание Irrawaddy уточнило, что согласно Конституции, только президент может объявить чрезвычайное положение и передать власть военным. В настоящее время государственное телевидение отключено, и доступна только сеть Myawaddy.

29 января газета Irrawaddy сообщила, что встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, направленная на преодоление текущего политического кризиса, вызванного недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, завершилась безуспешно. По ее данным, военные не исключили государственного переворота, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, как они думают, были фальсифицированы. 30 января в газете Myawady было опубликовано заявление военных Мьянмы, в котором те сообщили, что слова главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина о возможности государственного переворота были неверно интерпретированы.

8 ноября в Мьянме на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений состоялись парламентские выборы. Безоговорочную победу на них одержала правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, считавшаяся главным конкурентом НЛД, получила минимальное количество мест в парламенте страны. Таким образом, формированием правительства и выборами президента займется НЛД.