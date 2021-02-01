Госсекретарь США призвал освободить задержанных мьянманских политиков

ТАСС, 1 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье вечером призвал военных Мьянмы, объявивших ранее о введении в республике чрезвычайного положения, освободить всех задержанных ими высокопоставленных чиновников и политиков страны. Соответствующее заявление главы Госдепа распространила пресс-служба ведомства.

"Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех правительственных чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю бирманского народа, выраженную на демократических [парламентских] выборах 8 ноября [2020 года]", - говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что США поддерживают стремление народа Мьянмы к "демократии, свободе, миру и развитию". Он также присоединился к призыву Белого дома к мьянманским военным "повернуть вспять" предпринятые ими шаги.

1 февраля агентство Xinhua сообщило со ссылкой на трансляцию армейского телеканала Мьянмы Myawaddy, что военные страны в понедельник объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Они информировали, что заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого они объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.

Ранее агентства Reuters и Agence France Press (AFP) сообщили со ссылкой на на пресс-секретаря правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и глава НЛД Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики. Ньинт добавил, что другие высокопоставленные представители НЛД тоже были "схвачены". Он также сообщил AFP, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными, которые, по его мнению, "находятся в процессе организации государственного переворота".