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Генсек ООН серьезно обеспокоен попыткой захвата власти военными в Мьянме

Антониу Гутерриш считает, что такие события "серьезно подрывают прошедшие в Мьянме демократические реформы"

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен произошедшим в Мьянме военным мятежом, который подрывает достигнутый демократический прогресс в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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"Генеральный секретарь глубоко осуждает задержание президента Мьянмы Вин Мьиня, главы правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи и других политических лидеров накануне открытия новой сессии парламента Мьянмы, - говорится в заявлении. - Он выражает серьезную обеспокоенность объявлением о переходе к военным всей законодательной, исполнительной и судебной власти". Такие события, по мнению главы ООН, "серьезно подрывают прошедшие в Мьянме демократические реформы".

В ООН напомнили, что 8 ноября 2020 года в Мьянме состоялись выборы, на которых победу одержала НЛД. "Генеральный секретарь призывает военное руководство страны уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, решая противоречия через мирный диалог", - отмечается в заявлении.

Гутерриш также подтвердил "неизменную поддержку со стороны ООН народа Мьянмы на пути к демократии, миру, соблюдению прав человека и верховенства права".

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