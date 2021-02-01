Байден отозвал из Конгресса предложение Трампа о сокращении 73 статей бюджетных расходов

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье отозвал из Конгресса США предложение своего предшественника Дональда Трампа о сокращении расходов в бюджете на нынешний финансовый год на $27,4 млрд.

"Я отзываю направленное ранее в Конгресс предложение об отмене 73 [статей бюджета]", - говорится в письме, направленном Байденом руководству американского законодательного органа. Текст документа распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

Предложение о сокращении 73 статей текущего бюджета, связанных с расходами основных ведомств страны, было направлено Трампом в Конгресс 14 января - за шесть дней до инаугурации Байдена. Согласно законодательству, глава вашингтонской администрации имеет право выступить с такой инициативой, однако Конгресс в течение 45 дней должен сам принять окончательное решение по сокращению уже одобренных расходов.

Предыдущий президент США, в частности, хотел на $500 млн (до $5,7 млрд) урезать траты на программу, направленную на предоставление другим государствам помощи на закупку военной техники американского производства (Foreign Military Financing program). Помимо этого, предложение республиканца подразумевало сокращение на $3 млн (до $110 млн) расходов на обучение и подготовку иностранных военных.

В конце декабря прошлого года Трамп, будучи президентом, одобрил бюджет на 2021 финансовый год (начался 1 октября в стране) общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией.