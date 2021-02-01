Власти Таиланда назвали ситуацию в Мьянме внутренним делом страны

"Это их внутреннее дело", - ответил он в понедельник на соответствующий вопрос журналистов.

Как заявил вице-премьер Таиланда Виссану Крыангам, правительство выясняет обстановку в Мьянме. "Пока точной информации нет, необходимо дождаться доклада органов безопасности премьер-министру Праюту Чан-Оче, - отметил он. - Сейчас весь мир ломает голову над тем, что там происходит".

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.

Организация We Volunteer намерена в понедельник провести акцию возле посольства Мьянмы в Бангкоке в связи со сложившейся ситуацией. Добровольцы, которые обеспечивали безопасность на антиправительственных демонстрациях в Таиланде, призвали своих сторонников и заявили, что митинг начнется в 15:30 по местному времени (11:30 мск).

1 февраля пресс-секретарь правящей партии "Национальная лига за демократию" Мьо Ньюн сообщил нескольким СМИ, что президент Мьянмы Вин Мьин и лидер политического объединения Аун Сан Су Чжи задержаны военными, назвав происходящее попыткой военного переворота. Согласно предварительным данным, задержаны порядка 30 человек, включая представителей Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутатов и членов регионального правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы. Принадлежащая военным телевизионная сеть "Мьявадди" объявила, что из-за фальсификации результатов ноябрьских выборов и неспособности решить этот вопрос избирательной комиссией все полномочия получает вице-президент Мьин Све, а в стране вводится чрезвычайное положение сроком на один год.