Reuters: все банки Мьянмы временно закрываются

ТАСС, 1 февраля. Ассоциация банков Мьянмы объявила о временном закрытии всех банков страны из-за плохого интернет-соединения на фоне политической ситуации. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ассоциации.

Согласно его данным, банки запросят разрешение на временное приостановление деятельности у Центрального банка и сообщат, когда их работа возобновится.

О госперевороте в Мьянме

В понедельник армейская телевизионная сеть Мьянмы "Мьявадди" сообщила, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Они информировали, что заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све. Военные объявили его исполняющим обязанности президента. В то же время, как говорилось в сообщении, власть в стране была передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина.