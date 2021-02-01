Кандидатом на должность премьера Киргизии предложен Улугбек Марипов

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. Коалиция парламентского большинства Киргизии рассматривает кандидатуру Улугбека Марипова на пост премьер-министра. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"Коалиция начала рассмотрение кандидатуры Марипова на должность руководителя правительства", - заявила представитель пресс-службы. По ее словам, кандидатура Марипова была предложена фракцией партии "Республика - Ата Журт".

В случае положительного решения коалиции по Марипову данная тема перед голосованием всего депутатского корпуса должна быть изучена профильными комитетами. Как ожидается, на рассмотрение парламента вопрос о составе и структуре нового кабинета министров будет вынесен 3 февраля.

Марипов в настоящий момент является председателем Счетной палаты Киргизии. Кандидату на пост руководителя правительства 40 лет. Ранее он работал помощником бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а также в администрации главы государства.

В новость были внесены изменения (09:25 мск) - уточняется имя Марипова в заголовке и первом абзаце - Улугбек.