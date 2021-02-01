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Ситуация в Мьянме

Что известно о ситуации в Мьянме

© REUTERS/Stringer

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота. 

  • Принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy сообщила, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год.
  • Заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све. Военные объявили его исполняющим обязанности президента.
  • В то же время, как говорилось в сообщении, власть в стране была передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина.
  • По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за имевших место, по их мнению, фальсификаций на только что состоявшихся парламентских выборах.
  • Вооруженные силы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство, передает агентство "Синьхуа".
  • По предварительным данным, задержаны порядка 30 человек, включая представителей Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутатов и членов регионального правительства. 
  • В стране с перебоями работает интернет, отключены государственные телеканалы.
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