Что известно о ситуации в Мьянме

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота.

Принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy сообщила, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год.

Заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све. Военные объявили его исполняющим обязанности президента.

В то же время, как говорилось в сообщении, власть в стране была передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина.

По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за имевших место, по их мнению, фальсификаций на только что состоявшихся парламентских выборах.

Вооруженные силы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство, передает агентство "Синьхуа".

По предварительным данным, задержаны порядка 30 человек, включая представителей Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутатов и членов регионального правительства.

В стране с перебоями работает интернет, отключены государственные телеканалы.