Отстраненный руководитель Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала народ выступить против переворота

ТАСС, 1 февраля. Глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающая должность государственного советника (один из высших руководителей республики), призвала народ выступить против госпереворота. Об этом говорится в понедельник в ее заявлении, размещенном на странице в Facebook .

"Действия военных - это действия, которые вернут страну назад к диктатуре, - говорится в документе. - Я призываю людей не принимать его, ответить и всем сердцем выступить против захвата власти военными".

Агентства Reuters и France-Presse ранее сообщили со ссылкой на пресс-секретаря НЛД Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент страны Вин Мьин и глава партии и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, занимающая посты государственного советника и главы МИД республики. Она считалась фактическим лидером страны.

После этого военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Военные объявили исполняющим обязанности главы государства вице президента Мьин Све. В то же время, как говорилось в сообщении армейской телевизионной сети "Мьявадди", власть в стране была передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина. По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за имевших место, по их мнению, фальсификаций на только что состоявшихся парламентских выборах.