Президент Казахстана подписал закон, позволяющий ездить на машине без водительских прав

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательство по вопросам дорожного движения, которые позволят водителям автотранспорта передвигаться, имея при себе только удостоверение личности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

Поправки исключают из действующего законодательства нормы, обязывающие автовладельцев иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Водители автотранспортных средств смогут передвигаться, имея при себе только удостоверение личности. Всю остальную информацию об автовладельце полицейские будут видеть через планшет. Для этого стражей порядка обеспечат необходимой базой данных. В законодательстве также исключили ответственность водителей за управление автомобилем без водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Кроме того, документом вводится норма о запрете первичной регистрации в Казахстане автобусов старше десяти лет. Она начнет действовать с 1 января 2022 года. Планируется, что эта норма будет способствовать улучшению безопасности дорожного движения.