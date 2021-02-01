Коалиция большинства в парламенте Киргизии одобрила кандидатуру Марипова на пост премьера

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. Коалиция парламентского большинства Киргизии одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на пост премьер-министра страны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"Коалиция парламентского большинства сегодня одобрила предложение фракции партии "Республика - Ата Журт" о выдвижении Марипова кандидатом в премьер-министры", - заявила представитель пресс-службы. По ее словам, коалиция также одобрила проекты состава и структуры нового правительства.