В ЕС осудили госпереворот в Мьянме и призвали освободить задержанных

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением государственного переворота в Мьянме и указал на необходимость освободить задержанных.

"Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан <...>. Необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс", - написал он в понедельник в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что королевство рассмотрит "с партнерами по ЕС дальнейшие действия в связи с этими событиями".