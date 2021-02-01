Индия призывает Мьянму соблюдать демократический процесс

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дет Индии сообщило, что с озабоченностью следит за событиями в Мьянме и считает необходимым поддерживать демократический процесс.

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем события в Мьянме. Индия всегда решительно поддерживала процесс демократических преобразований в Мьянме. Мы считаем, что необходимо следовать верховенству права и демократическому процессу", - говорится в заявлении МИД Индии.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - добавили в индийском МИД.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.