Бангладеш надеется на продолжение переговоров с Мьянмой о репатриации рохинджа

ТАСС, 1 февраля. Дакка надеется на мир и стабильность в Мьянме после объявления военными чрезвычайного положения в этой стране и выражает надежду на продолжение переговоров с Нейпьидо о возвращении беженцев народности рохинджа, находящихся в Бангладеш. Об этом в понедельник заявило министерство иностранных дел республики.

"Мы постоянно развиваем взаимовыгодные отношения с Мьянмой и работаем с этой страной над добровольной, безопасной и непрерывной репатриацией [беженцев] народности рохинджа, проживающих в Бангладеш", - цитирует заявление МИД агентство Рейтер.

В августе 2017 года ситуация в штате Ракхайн в Мьянме резко обострилась, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности страны начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. После событий 2017 года из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежали около 740 тыс. рохинджа.

В 2012 году ООН назвала рохинджа одним из наименее защищенных и наиболее преследуемых этнических меньшинств в мире. В апреле прошлого года сообщалось, что в перенаселенных лагерях на территории Бангладеш могут находиться до 855 тыс. беженцев рохинджа.