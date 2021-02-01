Amnesty International потребовала освободить всех задержанных военными Мьянмы

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Правозащитники из организации Amnesty International потребовали немедленного освобождения всех задержанных военными Мьянмы, в том числе высокопоставленных официальных лиц республики. Об этом заявила заместитель регионального представителя организации Мин Ю.

"Задержание [государственного советника] Аун Сан Су Чжи, высокопоставленных официальных лиц и других политических деятелей [в Мьянме] вызывает тревогу, - отметила она. - Если задержанным не может быть предъявлено обвинение в уголовном преступлении, признанном международным правом, они должны быть немедленно освобождены". "Военные Мьянмы должны уточнить, на каком законном основании были произведены задержания", - добавила Мин Ю.

По ее словам, военные также должны гарантировать, что "права задержанных полностью соблюдаются" и что "они имеют доступ к адвокатам по своему выбору и своим семьям". "Они должны подтвердить их местонахождение и предоставить им доступ к медицинской помощи", - подчеркнули правозащитники. В организации назвали сложившуюся ситуацию "зловещим моментом для жителей Мьянмы, который грозит серьезным усилением военных репрессий и безнаказанности". Мин Ю считает, что "одновременные задержания видных политических активистов и правозащитников посылают пугающий сигнал о том, что военные власти не потерпят никакого инакомыслия в условиях разворачивающихся событий".

"Мы настоятельно призываем вооруженные силы проявлять сдержанность, соблюдать нормы международного права в области прав человека и гуманитарного права, а также при первой же возможности полностью возобновить правоохранительные функции полиции", - добавила она. Мин Ю уверена, что в это нестабильное для страны время сообщения об отключении связи "представляют дополнительную угрозу для населения". "Крайне важно немедленно возобновить полноценное предоставление телефонных и интернет-услуг", - подытожили в организации.