Лукашенко заявил, что 2020 год был проверкой для пограничников и они справились с задачами

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что прошлый год был проверкой для людей в погонах, в том числе и пограничников, которые справились со своими задачами лучше других.

"Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, на встрече с председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.

По его словам, армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно. "Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь - это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы", - подчеркнул президент.

Лукашенко рассказал, что в прошлом году была продолжена работа по повышению эффективности охраны государственной границы. Он отметил, что появились новые пограничные заставы и маневренные группы. "Вы мне отдельно доложите, - обратился он к председателю ГПК - везде ли мы создали маневренные группы там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали: "умные" такие были, что нам, видите ли, они не нужны". Президент подчеркнул, что в каждом погранотряде "должны быть эти маневренные группы, чтобы в любой момент прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам".

Глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами. Он отметил, что ситуация с пандемией "усложнила работу на последнем метре белорусской земли, особенно пограничникам и таможенникам". "Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно, - сказал Лукашенко. - Управляемой в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая", - сказал президент.